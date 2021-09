“Non dire una parola”, la nuova canzone di Baby K e Alvaro Soler con la Sicilia come sfondo [VIDEO]

23 Settembre 2021 10:42

Gli splendidi paesaggi della Sicilia fanno da sfondo al video della nuova hit di fine estate di Baby K e Alvaro Soler “Non dire una parola”

Da Taormina a Giardini Naxos, dal Palazzo Martino Fiorini di Acireale allo Storico Cantiere Navale Rodolico di Aci Trezza, splendidi monumenti e paesaggi della Sicilia fanno da sfondo al video della nuova canzone di Baby K ft Alvaro Soler “Non dire una parola“. Il singolo si presenta come una hit di fine estate, fresca e dal ritmo latino: un pezzo che sentiremo spesso in rotazione radiofonica e nelle serate nei locali. Del resto, Claudia Nahun (vero nome di Baby K) è una vera specialista del genere con 15 dischi di Platino, 4 dischi d’Oro e un disco di Diamante. Discreta anche la ‘bacheca’ di Alvaro Soler che in Italia vanta oltre 20 dischi tra Oro e Platino. Il video è stato scritto e ideato da Baby K, per la regia di Mauro Russo (una produzione Borotalco.tv), il testo è frutto del lavoro congiunto dei due cantanti, di Stefano Tognini e Jacopo Ettorre, la produzione è stata affidata a Zef.

La canzone racconta la fine della storia d’amore di una giovane coppia divisa fra la voglia di ricominciare una nuova vita e la paura di perdersi. “Non dire una parola” fa parte dell’ultimo album di Baby K, “Donna sulla Luna“, prodotto dalla “This is it di Baby K” e distribuito dalla Columbia Records / Sony Music Italy, che contiene anche i successi “Non Mi Basta Più” feat. Chiara Ferragni (3 volte disco di Platino e 70 milioni di views su YouTube), “Playa” (2 volte platino e 62 milioni di views su YouTube), “Buenos Aires” (oltre 12 milioni 600 mila views su YouTube), brano “Pa ti” feat. Omar Montes (disco d’Oro) e “Mohicani” (2 volte Platino).