Niente Italia-Bulgaria per Galabinov, ma il ct non lo dimentica: “ora è alla Reggina, chi gioca bene avrà sempre le porte aperte”

2 Settembre 2021 14:09

L’attaccante della Reggina Andrey Galabinov non è stato convocato per Italia-Bulgaria di questa sera, ma il suo ct non lo ha dimenticato

Arrivato alla Reggina nella parte finale di mercato, dopo una trattativa rapida e abbastanza semplice, ha lasciato subito il segno domenica scorsa su rigore. Andrey Galabinov, però, stasera guarderà da casa, da Reggio Calabria, la partita della sua Bulgaria in casa dell’Italia, valevole per le Qualificazioni Mondiali. E per Aglietti è tutto sommato un bene, considerando che non avrà già Rivas e che ritroverà Cortinovis, uno degli ultimi arrivati, solo dopo gli impegni dell’Under 2o (in cui figura anche Turati).

La mancata convocazione del gigante bulgaro nella sua nazionale è probabilmente dovuta a una condizione fisica da ritrovare appieno, visti i mesi estivi da svincolato e in cui si è allenato da solo, come lui stesso ha affermato in fase di presentazione. Ma il ct bulgaro Jasen Petrov non si è dimenticato di lui. Lo aveva convocato a marzo 2021 (dopo tre mesi di assenza) per i due impegni di Qualificazioni (tra cui quello contro l’Italia), richiamandolo per l’amichevole di giugno in Russia. Ora gli toccherà ritrovare la forma migliore, ma “è dentro”: “abbiamo formato un nucleo di giovani, tutti quelli che giocano bene troveranno sempre le porte aperte. Noi non abbiamo paura, Hristov ha giocato in Serie C e poi a La Spezia e poi Galabinov alla Reggina, ne abbiamo quattro di giocatori in Italia”, ha detto l’allenatore nella conferenza della vigilia della sfida di questa sera.