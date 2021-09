Terzo mandato dei sindaci: Nardella rilancia la proposta, la decisione tocca al Parlamento. E Falcomatà potrebbe pensarci…

14 Settembre 2021 16:08

L’agenda parlamentare così fitta nei mesi di luglio e agosto aveva frenato le discussioni sul vincolo del terzo mandato per i sindaci, ma la proposta del fiorentino Nardella riporta l’argomento sul tavolo della politica nazionale

Sul tavolo della politica nazionale torna il tema del terzo mandato per chi i sindaci che hanno già ricoperto la carica per dieci anni. La proposta iniziale è arrivata dall’Anci, che chiede la modifica alla normativa per l’abolizione del vincolo massimo di due mandati consecutivi per i sindaci di centri tra i 3 mila e i 15 mila abitanti, adesso però è il Sindaco di Firenze Dario Nardella a rilanciare l’idea anche per i Comuni sopra i 15 mila. “Prenderei seriamente in considerazione l’idea, abbiamo tante cose da completare qui a Firenze”, commenta il primo cittadino in un’intervista alla Nazione. E al segretario del Pd Enrico Letta recapita anche un altro messaggio chiaro: “rilanci lo strumento delle primarie”. Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ci sta e si schiera a favore della proposta: “mi sembra un’idea giusta perché i sindaci svolgono un funzione di presidio molto importante. Quando si consolidano e fanno bene non vedo perché non possano essere eletti per tre mandati”.

La parola finale deve comunque passare al Parlamento. L’agenda così fitta nei mesi di luglio e agosto ha visto il Governo impegnato nella discussione del disegno di legge Zan e nella ripartizione dei fondi del Recovery Fund, aveva visto uno stop, almeno per le prossime amministrative previste per fine settembre e inizio ottobre. Le discussioni però potrebbero tornare d’attualità dopo queste uscite chiare del Sindaco di Firenze. Può guardare con attenzione la vicenda anche il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che tra pochi giorni vedrà compiere il primo anno del suo secondo mandato. La possibile eliminazione del vincolo, chissà, potrebbe aprire a nuovi scenari e a programmazioni sul lungo termine.