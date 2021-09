Napoli: Fico, ‘ricordare ribellione contro nazifascismo, città esempio di riscatto’ (2)

28 Settembre 2021 11:43

(Adnkronos) – (Adnkronos) – “Oggi, come allora, abbiamo bisogno di quella energia ideale: per affrontare le sfide che ci attendono, ma anche per respingere ogni possibile nuova forma di estremismo, per contrastare l’odio, le ingiustizie, la corruzione e l’egoismo sociale”, dice ancora Fico.

“La nostra democrazia ‘ che vive attraverso il riconoscimento di diritti, di opportunità, di dignità ‘ necessita sempre di essere difesa e tutelata. è un impegno che dobbiamo portare avanti ogni giorno, anche in nome di coloro che si resero protagonisti di quelle memorabili giornate a Napoli, e sempre grati per loro straordinaria capacità di immaginare e di impegnarsi, a tutti i costi, per un futuro di diritti e di pace”, conclude il presidente della Camera.