Motocross, brutta caduta e infortunio per Tony Cairoli: il pilota messinese fuori dal Gp di Sardegna

19 Settembre 2021 14:34

Brutta caduta per Tony Cairoli nelle qualifiche del Gp della Sardegna: il pilota di Patti (Messina) out dal Gp della Sardegna a causa di un problema alla spalla

Nei giorni scorsi, Tony Cairoli ha annunciato il proprio ritiro al termine della stagione. Ultimo obiettivo? Provare a vincere il 10° titolo iridato rimontando il distacco da Tim Gajser nelle gare che restano fino al termine. Forse oggi questo obiettivo è definitivamente sfumato. Nelle qualifiche del Gp di Sardegna di MXGP, Tony Cairoli è stato sfortunato protagonista di una brutta caduta. Sulla sabbia di Riola, il pilota di Patti (Messina) ha perso il controllo della moto nel corso di un salto in discesa, cadendo malamente a terra. La sua KTM è andata distrutta, con il manubrio staccato dal resto della moto. Cairoli è rimasto diversi secondi a terra ed è stato successivamente portato in ospedale in barella. Problema alla spalla per lui e niente Gp della Sardegna.