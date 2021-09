Motomondiale: Vinales, ’emozionato per esordio con Aprilia, un sollievo lasciare Yamaha’

9 Settembre 2021 18:09

Alcaniz, 9 set. – (Adnkronos) – ‘Sono molto motivato, emozionato e affamato per il ritorno. Con sei gare che mancano per me è un modo per preparare l’anno prossimo. Devo imparare tanto e farlo in fretta. Mi sento molto positivo e sono molto contento di salire in sella all’Aprilia in un weekend di gara. Mi sento in forma. Ho cercato di capire la moto e come si comporta”. Queste le parole di Maverick Vinales alla vigilia del week-end di Aragon, il primo in sella ad una Aprilia.

“è stata un sollievo per me lasciare Yamaha e accettare l’offerta dell’Aprilia, ero bloccato e avevo bisogno di andare avanti, sbloccarmi e migliorarmi -aggiunge il pilota spagnolo-. Questa è stata l’occasione giusta, ho avuto subito un buon feeling con la moto e penso che sia davvero importante fare esperienza in queste gare per adattarmi al meglio. Aleix Espargaro è stato importante, non per convincermi, ma perché ho fiducia in lui e conosce la moto”.