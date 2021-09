Motomondiale: Bastianini, ‘fare il primo podio a Misano è speciale’

19 Settembre 2021 15:37

Misano, 19 set. – (Adnkronos) – “Fare il primo podio a Misano è speciale”. Così Enea Bastianini dopo aver centrato il primo podio in MotoGp nella gara di casa a Misano. “Oggi forse era possibile lottare per la vittoria con questa moto -aggiunge il pilota romagnolo-. Ha grande potenziale, comunque sono qui e sono contento. Ho spinto dopo aver superato Miller, ma quando ho visto i primi due là davanti non sono riuscito ad attaccarli”.