MotoGp, festa rossa a Misano! Pecco Bagnaia fa impazzire i tifosi italiani: batte forte il cuore Ducati [CLASSIFICA] 

19 Settembre 2021 14:59

Pecco Bagnaia trionfa nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il pilota Ducati bissa il successo di Aragon e si prende il successo a Misano. Quartararo e Bastianini completano il podio

Back to back. Pecco Bagnaia ci ha, evidentemente, preso gusto. Dopo la vittoria di Aragon, la prima in carriera, di 7 giorni fa, il pilota della Ducati torna nuovamente sul podio nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini e lo fa da primo classificato. Una gara praticamente perfetta quella del pilota torinese che non perde mai la prima posizione fin dallo start, allungando nelle fasi iniziali sugli inseguitori, gestendo la gara e il degrado delle gomme, fino a resistere in un giro finale thriller con Quartararo che gli alitava sul collo. Al ‘Diablo’, ancora leader del Mondiale, non riesce il sorpasso. Bagnaia festeggia il secondo successo in carriera e accorcia in classifica su Quartararo (2°), completa il podio un fantastico Enea Bastianini che fa fuoco e fiamme in pista tenendo deitro di sè il pluricampione del Mondo Marc Marquez e il campione in carica Joan Mir.

La nuova classifica piloti di MotoGp