MotoGp, trionfo italiano ad Aragon: Pecco Bagnaia vince il testa a testa con Marc Marquez a casa sua! [CLASSIFICA]

12 Settembre 2021 14:57

Primo trionfo in carriera per Pecco Bagnaia: il pilota Ducati vince il Gp di Aragon davanti a Marc Marquez e Joan Mir e torna secondo nella classifica piloti dietro Quartararo (8°)

La prima volta non si scorda mai, in particolar modo se è emozionante come questa. Pecco Bagnaia vince la sua prima gara in MotoGp sul tracciato di Aragon, al termine di un testa a testa emozionante con Marc Marquez. Il pilota della Honda non è il cannibale degli anni passati, a causa degli infortuni che gli hanno impedito di essere al meglio durante la stagione, ma anche non al 100% resta pur sempre un 8 volte campione del mondo di MotoGp. Bagnaia non ha avuto vita facile, il duello nei giri conclusivi ha regalato spettacolo ed emozioni tanto nel box Ducati quanto negli spettatori a casa. A spuntarla è stato il giovane pilota italiano che si è preso la prima vittoria nella classe regina ed è ritornato al secondo posto nella classifica piloti. Applausi anche per Marquez, dolorante a fine gara, ma consapevole di poter tornare, piano piano, ai suoi straordinari livelli. Completa il podio Joan Mir. Ottimo 4° posto per l’Aprilia con Espargaro. Quartararo chiude 8° ma resta ancora leader del Mondiale.

La classifica piloti di MotoGp dopo il Gp di Aragon