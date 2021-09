Motocross, Tony Cairoli annuncia il ritiro: la leggenda di Messina punta a chiudere in bellezza a fine stagione

14 Settembre 2021 22:16

Tony Cairoli annuncia il ritiro dal Motocross: il 9 volte iridato lascerà al termine della stagione provando a vincere l’ennesimo titolo di una carriera leggendaria

Prima e dopo Tony Cairoli. La storia del Motocross ha il suo spartiacque nei 18 anni di carriera del campione di Patti, provincia di Messina. Una carriera leggendaria costellata di 9 titoli iridati (due in MX2, cinque in MX1 e due in MXGP), 177 podi e 93 vittorie nei Gran Premi. Una carriera che terminerà fra pochi mesi: Tony Cairoli ha annunciato il ritiro a fine stagione. “È stata una decisione difficile da prendere, perché come sapete sono ancora competitivo per il titolo iridato, ma non voglio concludere la mia carriera lottando per la decima posizione. – ha spiegato in conferenza stampa – Preferisco chiudere la mia storia agonistica lasciando un bel ricordo e terminando la carriera al top“. C’è spazio per l’ultima perla: Cairoli correrà sulla sua KTM contro Tim Gajser (Honda) per il Mondiale 2021, l’obiettivo è recuperare i 29 punti di distacco e regalarsi il 10° titolo.

“Sento che è arrivato il momento di dire stop, è tempo di cambiamenti: sento di non avere più il fuoco dentro in alcune situazioni. – ha aggiunto – Le statistiche non sono mai contate per me, non le ho guardate neanche all’inizio. Non ho mai fatto caso ai GP vinti o ai Mondiali, nove o dieci non fa la differenza. Ho sempre dato il 100% in pista. All’inizio col 350 credevo di faticare, ma grazie a una seconda marcia molto lunga riuscivo a curvare tra i primissimi se non a centrare l’holeshot”.