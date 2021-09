Mostra Venezia: De Napoli, ‘semidio è troppo ma Maradona scelto dal Signore per il calcio’**

2 Settembre 2021 18:57

Roma, 2 set. – (Adnkronos) – “Forse parlare di poteri semidivini di Diego come ha detto Sorrentino è un po’ troppo ma di sicuro è stato scelto da Dio per il gioco del calcio, visto che nessuno lo ha giocato meglio di lui”. Così all’Adnkronos Ferdinando De Napoli, compagno di squadra di Diego Maradona al Napoli e suo amico.

“Sorrentino ha detto che il suo grande rammarico è che Diego non potrà vedere ‘la mano de Dios’ e mi unisco alle parole del regista -prosegue De Napoli-. Diego manca a tutti noi anche perché oltre ad essere stato quel fenomeno con la palla tra i piedi è stato una persona buona, un amico leale e disponibile”.