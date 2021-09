Cuneo, addio al professor Mario Berutti: fatale un malore improvviso, aveva ricevuto le 2 dosi del vaccino

14 Settembre 2021 21:29

Mondovì (Cuneo) dà l’addio allo stimato professor Mario Berutti: fatale un malore, aveva ricevuto, nei mesi scorsi, entrambe le dosi del vaccino

Mondovì, comune in provincia di Cuneo, dà l’addio allo stimato ex professore Mario Berutti. Nei giorni scorsi il professore, una vera e propria istituzione dell’Alberghiero cittadino, è stato colto da un malore improvviso che gli è stato fatale. Grande la commozione nel paese e nell’ambiente scolastico per una figura ricordata per la grande passione e professionalità applicata al mestiere di insegnante in grado di formare tanti giovani nel mondo della ristorazione. All’insegnamento affiancava anche l’impegno nel volontariato, in particolare nella Croce Rossa e nell’organizzazione di volontariato Abacus, della quale era fondatore e segretario. A fine maggio il 66enne aveva ricevuto la seconda dose del vaccino, come testimoniato da un post sul proprio profilo Facebook nel quale si legge: “fatta anche la seconda dose del vaccino per Covid. Un grazie agli operatori che lavorano presso l’ex Valauto di Mondovì cordiali, gentili e molto professionali“. Ad oggi, non è stato provato alcune legame fra la morte improvvisa e la somministrazione del vaccino.