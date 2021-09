Morte Massimo Bandiera, i messaggi di cordoglio dei calciatori della Reggina. Dagli ex Ceravolo, Tedesco e Corazza a quelli attuali: “avevi sempre il sorriso” [FOTO]

20 Settembre 2021 11:48

Quanti messaggi di cordoglio social da parte dei giocatori attuali della Reggina, ma anche di tanti ex, per la scomparsa di Massimo Bandiera

Massimo Bandiera ha lasciato un vuoto incolmabile all’interno dell’ambiente Reggina, all’interno del mondo giornalistico e in generale a Reggio Calabria. Pur essendo siracusano di nascita, era ormai un reggino d’adozione per gli anni spesi al servizio dei colori amaranto e della città. E la dimostrazione sta tutta nei tantissimi messaggi di cordoglio social da parte dei calciatori attuali ma anche di tanti ex, delle ultime stagioni o anche del passato.

Ai tempi della Serie A, infatti, Massimo Bandiera è stato addetto stampa della società. E infatti non manca il ricordo di Giacomo Tedesco, ma anche di Ceravolo, Barillà, Ciccio Cosenza. Persone che lo ricordano con piacere. Ad essi si aggiungono i vari Corazza, Micovschi, Folorunsho, Plizzari, che hanno lasciato Reggio in estate ma non dimenticano soprattutto il suo sorriso. E ad evidenziare come fosse una persona sempre solare e allegra sono anche i giocatori attuali. Praticamente tutti hanno voluto lasciare un piccolo messaggio per ricordare Bandiera: Montalto lascia un “guerriero”, Bianchi ricorda il suo sorriso. Poi anche Denis, Menez, Bellomo e tanti altri ancora. Nella gallery a corredo abbiamo raccolto tutti i messaggi verso il dirigente. Per i colori amaranto, oggi, è una giornata triste.