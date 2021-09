Morosità dei concessionari degli impianti sportivi a Reggio Calabria, Iatì: “ennesima assenza della dirigente Pace in commissione”

17 Settembre 2021 16:05

La nota di Filomena Iatì, Consigliere comunale di Reggio Calabria, per commentare l’assenza della dott.ssa Pace in commissione sport, seduta in cui avrebbe dovuto riferire sulla morosità dei concessionari degli impianti sportivi

“Era il 25 febbraio 2021 quando, il dirigente del settore Sport del comune di Reggio Calabria, dott.ssa Loredana Pace, dichiarava nella commissione consiliare competente che “la morosità è una costante permanente al comune di Reggio Calabria” e che, con un semplice accesso agli atti, ciascun consigliere avrebbe potuto consultare ed estrarre copia della documentazione inerente alla morosità delle società sportive concessionarie degli impianti pubblici. Ebbene, come già ampiamente riferito in diverse sedi, NON SOLO non sono stati sufficienti cinque accessi agli atti da parte della sottoscritta, NON SOLO la dirigente, durante la delicatissima sessione bilancio dello scorso agosto, non ha ritenuto doveroso presentarsi in commissione per riferire sulla gestione del proprio settore di competenza, ma, ADDIRITTURA, regolarmente convocata per essere audita nella commissione sport, appositamente riunitasi questa mattina per riferire sulla morosità dei concessionari degli impianti sportivi, ha pensato bene di non presentarsi, per l’ennesima volta, adducendo quale motivazione della sua assenza un impegno concomitante impegnandosi con la stessa nota (almeno, a detta del Presidente Malara che, fino a questo momento, nonostante la sottoscritta l’abbia ufficialmente richiesta nella seduta odierna, non ha provveduto ad inviarla) a fornire una relazione dettagliata indicando la situazione debitoria in cui versano i concessionari”. E’ quanto dichiara in una nota Filomena Iatì, Consigliere comunale di Reggio Calabria e Socio Fondatore del “Movimento Impegno e Identità”.

“Ecco, dopo ben sette mesi, siamo ancora in attesa di conoscere lo stato di morosità in cui versa il settore Sport, un settore allo sbando, la cui dirigente, forse perché non sa bene cosa riferire, si sottrae costantemente al confronto.

Quando riusciremo a fare luce su questa situazione? Ricordo a tutti che meno di un mese fa è stato approvato un bilancio di previsione, accompagnato da una relazione dell’organo dei revisori in cui si raccomandava di aumentare la capacità di riscossione, capacità di riscossione che è pari, solamente, al 47%! Per Reggio bisogna esserci e saper esserci!”, conclude Iatì.