11 Settembre 2021 14:20

I convocati scelti dal tecnico dell’Acr Messina Salvatore Sullo per il match di domani sera in casa del Monopoli

Il tecnico dell’Acr Messina Salvatore Sullo ha convocato 22 calciatori per il match di domani sera in quel di Monopoli. Sono tre gli assenti: oltre a Milinkovic, positivo al Covid, anche gli infortunati Russo e Matese, quest’ultimo che dovrà rimanere fermo per 120 giorni a causa del grave infortunio subito nel derby contro il Palermo. Ci sono gli altri nuovi, tra cui Marginean e Vukusic.