Monopoli-Acr Messina, i siciliani fanno visita alla capolista: come seguire la diretta del match

12 Settembre 2021 12:21

Le info per seguire in diretta Tv o Streaming Monopoli-Acr Messina, match valido per la 3ª giornata del Girone C di Serie C 2021/22

Consueto weekend attaccati agli schermi per gli appassionati di calcio, scende in campo anche la Serie C. Appuntamento avvincente per l’Acr Messina che fa visita al Monopoli, squadra che attualmente occupa la vetta della classifica del Girone C. Gli uomini del tecnico Sullo hanno collazionato fin qui due pareggi, cercheranno di proseguire la striscia di imbattibilità. Il terreno del Veneziani però è ostico per tutti, i 20 tifosi biancoscudati giunti in trasferta sosterranno i propri uomini per uscire indenni dal difficile campo.

Monopoli-Acr Messina: dove seguire in diretta il match

Oltre alla consueta diretta testuale sulle pagine di StrettoWeb, è possibile seguire la sfida su Eleven Sports. Il match Monopoli-Acr Messina non sarà trasmesso su Sky. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 20.30 di oggi, Domenica 12 settembre, e come detto la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche per quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C. Per vedere la partita bisogna sottoscrivere l’abbonamento , ovviamente collegandosi al sito e scegliere un contratto mensile o stagionale. Per vedere la gara in Streaming, invece, è necessario disporre di una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.