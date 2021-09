3 Settembre 2021 13:17

Monica Boggioni vince il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nei 200 misti: l’azzurra chiude davanti all’altra italiana Giulia Ghiretti

Medaglia numero 64 per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, ma sarebbero potute essere 65. Sfiorata la doppietta nei 200 misti di nuoto con Monica Boggioni sul terzo gradino e del podio e Giulia Ghiretti appena sotto. Doppietta riuscita invece alla cina che piazza Dong Lu per l’oro e Jiao Cheng per l’argento. Monica Boggioni ha chiuso in 3:39.50 davanti a Giulia Ghiretti quarta con il crono di 3:40.88. È il 27° bronzo per l’Italia accompagnato da 24 argenti e 13 ori.