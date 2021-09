Missiroli ha scelto il Cesena con lo zampino di un altro ex Reggina: “Biondini mi ha detto di venire qua”

30 Settembre 2021 17:43

Simone Missiroli è stato presentato ai tifosi del Cesena, ma sul suo arrivo c’è lo zampino di un altro ex Reggina

Da un ex Reggina a un altro, nel segno della Romagna. Da pochi giorni Simone Missiroli ha scelto di accordarsi col Cesena, rimanendo in Emilia – dopo le esperienze con Sassuolo e Spal – per “non destabilizzare il percorso della mia famiglia”, ha affermato il centrocampista in conferenza stampa. L’ex amaranto è stato presentato agli organi di informazione, spiegando la scelta bianconera (è la sua prima avventura in C) e legando alcuni suoi pensieri a quella che è stata la sua infanzia e adolescenza calcistica e non solo: la Reggina.

Missiroli è nato a Reggio Calabria, ma suo padre – Battista, che nella Reggina giocava e poi in riva allo Stretto è rimasto – è nato a Ravenna, proprio vicino Cesena. “Mio padre era di Ravenna – ha rivelato, come si legge su CesenaToday – d’estate venivamo qui dai nonni. Poi lui ha giocato sempre al Sud, quindi ci siamo fermati lì. Durante l’estate venivamo però a trovare nonni e cugini. Si respira un po’ di aria di casa”.

E la Reggina viene indirettamente citata dal centrocampista anche quando parla della scelta Cesena. Ad indirizzarlo, infatti, è stato un altro ex amaranto, con cui Missiroli ha condiviso poi le successive esperienze con Cagliari e Sassuolo: Simone Biondini. Quest’ultimo, che è proprio di Cesena, ci ha messo lo zampino: “ho avuto tanti compagni che hanno giocato qui e ho sentito prima di venire, come Biondini e D’Alessandro. Ho passato metà della mia carriera calcistica tra Reggina, Cagliari e Sassuolo col Biondo, ho giocato più con lui che con chiunque altro. Gli voglio bene, ci ho parlato prima di venire qui, è un ragazzo straordinario. Mi ha detto di venire qua perché si sta bene, è una bella piazza”, ha detto.