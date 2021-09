17 Settembre 2021 12:16

Miss Italia Calabria, tutto pronto per la finalissima di Cosenza. Ospite d’onore la patron Patrizia Mirigliani oltre a un cast stellare

Miss Italia Calabria si appresta a concludere una lunga ed emozionante stagione, tutto è pronto per la finalissima regionale che si terrà il 19 settembre presso le gradinate di via Calabria a Cosenza, dove sarà eletta Miss Calabria 2021, che accederà di diritto alla finale nazionale di Miss Italia. Una kermesse ricca di novità a cominciare dall’ospite d’onore, la patron del concorso più importante d’Italia Patrizia Mirigliani, dopo tanti anni di ritorno in Calabria. Ma le sorprese non finiscono qui poiché sarà Martina Sambucini, Miss Italia 2020, madrina della serata. E non è tutto, alla conduzione della finalissima l’attore e conduttore televisivo Beppe Convertini, impegnato nella conduzione dei programmi Rai Uno Weekend e Azzurro – Storie di Mare, insieme a Linda Suriano, direttore artistico della manifestazione. Special guest Cristiano Malgioglio, cantautore, paroliere e personaggio televisivo, impegnato nelle vesti di giudice nella trasmissione Mediaset Tale e Quale Show. L’evento sarà arricchito inoltre dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, oltre alla partecipazione straordinaria del coreografo Francesco Spizzirri e del ballerino Luca Chimento. Un cast stellare che darà il giusto lustro alla finale, ma soprattutto alla città capoluogo di provincia. “Amiamo Cosenza, ed è per questo che abbiamo fortemente voluto concludere la stagione con la Finalissima di Miss Italia Calabria in questa meravigliosa città e questo significa tanto per noi.” – commentano gli agenti regionali – “Il nostro intento è quello di valorizzare al massimo le innumerevoli bellezze che questo incantevole territorio offre. Siamo convinti che la serata di domenica farà ancor di più risplendere la nostra amata città. Un ringraziamento va al Comune e all’Assessore Rosaria Succurro per il patrocinio, ma soprattutto ci teniamo a ringraziare i partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: Boa Sorte, laBrick, Scintille Montesanto, Lara Boutique, DV Clinic, Special Price”. A causa della morsa della pandemia non è stato certo un anno facile, ma Miss Italia Calabria non si è fermata. Un viaggio itinerante con numerose tappe che hanno toccato in lungo e in largo la punta dello stivale, e dove le aspiranti Miss hanno visitato centri storici, località marine e montane prima delle serate, il tutto focalizzato sempre sulla valorizzazione degli esclusivi territori calabresi. Appuntamento dunque alla finalissima per una serata magica, che concluderà questa difficile ma meravigliosa stagione di Miss Italia Calabria 2021.