Miriam Leone e Paolo Carullo scelgono la Sicilia per dirsi di sì: matrimonio a Scicli il 18 settembre

14 Settembre 2021 15:25

Miriam Leone e compagno Paolo Carullo presto sposi: la bellissima attrice sceglie Scicli (Ragusa) per celebrare le proprie nozze il prossimo 18 settembre

Miriam Leone e Paolo Carullo sono pronti a pronunciare il fatidico sì. L’attrice catanese ha scelto proprio la sua Sicilia per celebrare il proprio amore con il compagno al quale è legata da 2 anni. Il matrimonio si terrà il prossimo 18 settembre presso il Santuario di Santa Maria La Nova di Scicli, provincia di Ragusa. La notizia è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale della città: “l’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data“, si legge in una nota. Si sa poco o nulla sul compagno Paolo Carullo. Dovrebbe essere originario di Catania, come l’attrice. Si è laureato in Economia e Finanza a Milano, si divide fra l’attività di musicista, performer e imprenditore. Dopo le nozze, Miriam Leone tornerà al cinema nel ruolo di Eva Kant nel film ‘Diabolik’ diretto dai Manetti Bros.