Sicilia, minacce e percosse alla moglie perchè non accettava il divorzio: arrestato un 50enne a Caltanissetta  

9 Settembre 2021 11:57

Non accettava il divorzio dopo 25 anni di matrimonio, 50enne di Caltanissetta minacciava e picchiava la moglie: arrestato dalla Polizia dopo la denuncia della donna

Ancora un episodio di violenza sulle donne proveniente dalla Sicilia. La Squadra mobile ha arrestato un cittadino di 50 anni a Caltanissetta, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo non accettava la volontà della moglie di chiedere il divorzio dopo 25 anni di matrimonio e ha mostrato per diverso tempo il suo comportamento violento. Negli ultimi anni la donna è stata costretta a subire minacce, insulti e percosse da parte del marito. Alla fine del mese di agosto la situazione è divenuta insostenibile e la donna, in preda alla disperazione, ha deciso di rivolgersi alla Divisione Anticrimine della questura di Caltanissetta che si è adoperata a fermare il marito violento.