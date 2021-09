19 Settembre 2021 11:39

La solidarietà di Bianca Rende dopo le minacce al Procuratore Gratteri

“Esprimo al dott. Nicola Gratteri la massima e sincera solidarietà per le minacce alla sua famiglia e mi auguro che la sua opera sia ammirata e seguita dalla comunità cosentina anche nell’imminente comportamento elettorale, affinchè si affermi che non potrà mai esserci sviluppo senza legalità e sicurezza istituzionale“. Lo scrive in una nota Bianca Rende.