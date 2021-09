30 Settembre 2021 13:28

Mimmo Lucano condannato: “non so se per i delitti di mafia ci sono questo tipo di sentenze. Oggi devo prendere atto che è tutto finito”

“Ho speso la mia vita per rincorrere ideali contro le mafie. Ho fatto il sindaco, mi sono schierato dalla parte degli ultimi, dei rifugiati che sono arrivati. Mi sono immaginato di contribuire al riscatto della mia terra, contro le immagini negative. E’ stata un’esperienza indimenticabile, fantastica. Però oggi devo prendere atto che è finito tutto. E’ stata una cosa pesantissima, non so se per i delitti di mafia ci sono questo tipo di sentenze”. Queste le parole di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sulla condanna a 13 anni e 2 mesi inflittagli dal collegio giudicante del Tribunale di Locri nell’ambito del processo Xenia.