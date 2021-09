Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi: sentenza durissima dei giudici del Tribunale di Locri

30 Settembre 2021 11:50

E’ durissima la sentenza dei giudici del Tribunale di Locri: Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e candidato nelle imminenti elezioni regionali in Calabria, è stato condannato a 13 anni e 2 mesi, in 1° grado, per presunte irregolarità nella gestione dell’accoglienza dei migranti nella cittadina della locride. L’accusa aveva chiesto la pena di 7 anni e 11 mesi di carcere. Il processo è scaturito dall’inchiesta Xenia condotta dalla Guardia di Finanza di Locri che aveva portato a misure cautelari per Lucano ed altri indagati.

