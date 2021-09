Milan, tegola Olivier Giroud: il bomber francese è positivo al Covid-19

2 Settembre 2021 15:16

Olivier Giroud positivo al Covid-19, arriva il comunicato ufficiale del Milan: l’attaccante francese si trova in isolamento fiduciario

L’ombra del Covid-19 torna ad abbattersi sul campionato di Serie A. Una delle nuove stelle del massimo campionato italiano, arrivato nella sessione estiva del calciomercato, è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Olivier Giroud, attaccante francese che il Milan ha prelevato dal Chelsea nelle scorse settimane. I rossoneri hanno reso nota la positività dell’attaccante campione del Mondo in carica con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Giroud, che aveva iniziato bene la stagione con una doppietta segnata al Cagliari nella seconda giornata di campionato, si trova adesso in isolamento fiduciario finchè la negatività al tampone non ne sancirà la guarigione.