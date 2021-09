Migranti, Falcomatà: “Reggio Calabria eccellenza internazionale a livello di accoglienza”

14 Settembre 2021 17:39

“L’idea dell’accoglienza non può essere affrontata come un’emergenza perché dentro di sé porta il dolore dei diritti umani violati”, ha affermato il Sindaco Falcomatà nel corso di un convegno sulla crisi afghana e sull’Europa solidale

“Nessuno può pensare che, quanto sta accadendo a Kabul o in qualsiasi altra parte oppressa del pianeta, siano cose dell’altro mondo. Dobbiamo sentire nostra la responsabilità di aiutare chi non ha diritti, soprattutto se ad essere in pericolo è la vita di un essere umano. I sindaci hanno questa consapevolezza e dobbiamo fare in modo che si crei coscienza introno all’importanza dell’accoglienza senza arretrare, nemmeno di un millimetro, su temi che devono consolidarsi oltre i naturali cicli politici, che si tratti del Governo o di un’amministrazione locale”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo al confronto ‘Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti’, incentrato sulla crisi afghana, sull’Europa solidale, diritti umani e sull’accoglienza. Al dibattito ha preso parte anche Cecilia Strada di ResQ-People saving people.

Nel corso del suo intervento Falcomatà ha ricordato “l’impegno assunto dall’Anci, di fronte alla ministra Lamorgese, in favore del popolo afghano, delle ong e di tutte le organizzazioni impegnate a fronteggiare la recente crisi che ha colpito Kabul”. Falcomatà ha sottolineato “la sintonia che unisce i sindaci sin dai tempi in cui qualcuno invocava i porti chiusi e noi facevamo l’esatto opposto”. “L’idea dell’accoglienza – ha spiegato – non può essere affrontata come un’emergenza perché dentro di sé porta il dolore dei diritti umani violati e quello sopravvivenza di uomini, donne, bambini in fuga da guerre, miserie, carestie, limitazioni di vita e di libertà. Si deve operare, quindi, verso la piena integrazione dei migranti all’interno del nostro tessuto socio-economico affrontando il nodo della sicurezza da un punto di vista più rispettoso dei diritti di tutti”. “Con orgoglio – ha concluso – posso dire che, in questo senso, l’amministrazione di Reggio Calabria ha sempre fatto la propria parte, fuggendo dagli alibi troppo facili delle criticità che vive qualsiasi amministratore del Sud. Abbiamo sempre risposto, alle norme di legge e alle operazioni scandite dall’Europa, offrendo dignità alla vita delle persone. Reggio Calabria, in questi sette anni, è diventata un’eccellenza a livello internazionale”.