Migranti, ennesimo sbarco a Roccella Ionica: soccorse 50 persone

15 Settembre 2021 16:46

Erano su barca a vela soccorsa da Guardia costiera e Guardia di Finanza

Cinquanta migranti, tra cui due donne e cinque minori, sono giunti nel porto di Roccella Ionica (Reggio Calabria) dopo essere stati soccorsi in mare, mentre si trovavano su una barca a vela, dalla Guardia costiera e dalla sezione navale della Guardia di Finanza. I profughi sono stati trasbordati su una delle unità navali della Guardia Costiera e condotti in sicurezza fino alla costa. Dopo lo sbarco tutti i migranti, come da protocollo anti-Covid, sono stati sottoposti al test del tampone molecolare e successivamente sistemati temporaneamente nel centro di primo soccorso e accoglienza di Roccella, messo a disposizione dal Comune e gestito dalla locale sezione della Protezione civile. Appena domenica scorsa, sempre nel porto di Roccella, c’erano stati altri due sbarchi. Con quello di oggi è salito a 27 il totale di arrivi di migranti nella costa della Locride avvenuti negli ultimi tre mesi.