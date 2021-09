Reggio Calabria, tutti pazzi per il sushi! Ecco ‘Midori’, il vero ristorante di cucina giapponese [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

27 Settembre 2021 13:29

Alla scoperta del Midori Sushi Restaurant, situato a Reggio Calabria nella centralissima Via Aschenez: tutte le specialità e le prossime novità in arrivo

Tutti a Reggio Calabria vanno pazzi per il sushi. Un piatto di origini antichissime, molto diffuso in tutto il mondo, che ha fatto breccia nel cuore dei reggini ed è ormai da qualche anno entrato a far parte abitualmente del nostro panorama ristorativo. In diverse parti della città, infatti, è possibile trovare locali che si sono adeguati a questa particolarità, ma quanti di loro sono in grado di garantire anche la vera cucina cotta giapponese? Tra questi c’è sicuramente Midori Sushi Restaurant di Adel Alkilani e Antonio Sgrò, situato nella centralissima Via Aschenez n° 91. Dai classici roll alle più sofisticate portate “special” della tradizione nipponica, i due giovani titolari reggini hanno fatto tesoro delle esperienze vissute nelle cucine di noti locali a Reggio e Torino, decidendo così di investire nella propria terra di origine.

Midori Sushi Restaurant ha aperto i battenti lo scorso aprile, in pieno periodo di pandemia Covid, e solo grazie alla tenacia dei due amici colleghi Adel e Antonio è oggi diventato un punto di riferimento per gli amanti della cucina giapponese. Molto apprezzati gli squisiti Uramaki, i famosi Onigiri spesso visti in tv, insieme ai più complessi piatti come l’Udon, il Poke e il Ramen (disponibile in tre diverse tipologie). Accurata attenzione poi è rivolta in egual misura alla dieta vegana e vegetariana, per i clienti che preferiscono questi generi alimentari, ed alle sempre più diffuse intolleranze e allergie alimentari legate al glutine. Insomma, una vasta scelta di portate che riesce a soddisfare proprio tutti, anche coloro che non sono amanti del pesce: nel menù è possibile trovare preparati di pollo (come non menzionare il pollo teriyaki), mentre la direzione sta provvedendo a formulare la ricetta per un ottimo sushi di carne.

Il locale non è statico, anzi, va sempre alla ricerca di idee innovative che possano stupire la propria clientela. Ai microfoni di StrettoWeb, il titolare Adel Alkilani ha annunciato infatti l’introduzione del pregiatissimo Otoro: ventresca di tonno, cioè la parte più grassa e prelibata del pesce, molto apprezzata dai maestri tagliatori per la sua qualità. Per assaggiare tutte queste prelibatezze lo staff di Midori Sushi Restaurant garantisce l’asporto, il delivery (con Glovo e Flashfood) e ovviamente il servizio al tavolo. Il consiglio è quello di provare l’esperienza dal vivo perché il locale dà la sensazione di trovarsi in un luogo molto amichevole e confortevole, dove si ha la possibilità di confrontarsi, interagire e conoscere i cuochi o le persone del tavolo accanto assaggiando i tanti piatti disponibili. Proprio come avviene nei classici ristoranti giapponesi. Insomma, non resta che scoprire in prima persona questa splendida realtà reggina, composta da appassionati professionisti sempre alla ricerca di nuove collaborazioni con giovani che abbiano voglia di intraprendere e vivere il fantastico mondo della cucina giapponese.