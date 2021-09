Meteo: disposta allerta arancione nell’alta Calabria, nubi sparse su Reggio e Messina

5 Settembre 2021 09:46

Il meteo di oggi, domenica 5 settembre, con particolare attenzione su Calabria e Sicilia, dove la Protezione Civile ha disposto allerta arancione e gialla

Forte maltempo ha caratterizzato ieri le Regioni del Sud Italia. Precipitazioni localmente anche forti se non addirittura violente hanno interessato soprattutto la Sicilia, il basso Tirreno in mare, quindi il comparto isole Eolie e direzionato anche verso la Calabria. Oggi, domenica 5 settembre, la perturbazione che ha raggiunto l’Italia continuerà a causare precipitazioni sotto forma di temporale con possibili grandinate al Centro-Sud. Fin dal mattino sulle regioni meridionali ci saranno rovesci localmente temporaleschi specie su Calabria, Basilicata e Puglia e potranno risultare localmente intensi e provocare allagamenti improvvisi. L’instabilità si estenderà fino a sera con fenomeni più diffusi su Basilicata, Calabria e Campania meridionale. Qualche temporale potrà interessare anche parte del Lazio. Al Nord, invece, fino a Toscana e Marche, il tempo sarà bello e caldo eccetto qualche temporale sui rilievi alpini nel pomeriggio.

Per la giornata di oggi, inoltre, la Protezione civile ha posto in allerta arancione le coste tirreniche della Calabria settentrionale, e in allerta gialla il resto della Calabria, la Basilicata, la Puglia, il Molise, la provincia di Salerno in Campania e quella di Messina in Sicilia. Temporali sulla Puglia centro-meridionale, in Basilicata, sul Cilento e sulla Calabria, sul resto delle regioni peninsulari nubi sparse e in Sicilia cielo più sereno eccetto nel Messinese.