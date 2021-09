Meteo: maltempo in Sicilia, domani “allerta gialla”

30 Settembre 2021 20:50

Allerta Meteo in Sicilia: domani codice giallo per temporali sull’Isola

La Protezione Civile della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali per la giornata di domani, 1 ottobre. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la Regione con quantitativi cumulati generalmente deboli.