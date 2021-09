Messina Volley, il capitano Gloria Scimone saluta il club dopo sette anni: “sarò sempre vicina col cuore”

21 Settembre 2021 11:14

Il capitano del Messina Volley Gloria Scimone lascia il club peloritano dopo sette anni

Dopo sette anni, per motivi professionali, il capitano del Messina Volley, Gloria Scimone (classe 1997), dovrà allontanarsi dalla città in riva allo Stretto e dunque non vestire la casacca giallo-blu. Il forte centrale del team delle “Leonesse Terribili” ha sempre dato il suo contributo in termini qualitativi e quantitativi al progetto della compagine peloritana con cui ha disputato diversi campionati di Serie B2 ed è reduce dalla splendida cavalcata della stagione 2019-2020 che ha sancito la promozione in quarta serie.

La Scimone ha così commentato il suo arrivederci dal taraflex: “Quest’anno sarà la prima stagione, dopo tantissimi anni, in cui non giocherò con il Messina Volley. Per scelte lavorative mi sono trasferita e non vestirò altre maglie, però il pensiero di non ricominciare la preparazione mi rende molto triste. Sono scelte che bisogna fare e sono contenta di quello che mi aspetta, ma al Messina Volley lascio un pezzo del mio cuore dal 2014 ad ora. Sono state sette stagioni giocate con le mie compagne di squadra e, con alcune di esse, addirittura dal primo anno. Sono stati anni belli in cui sono cresciuta ed ho imparato tanto. Anni in cui abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo fatto Serie C, Serie B e promozioni. Per questo – continua il centrale – ringrazio le mie compagne, Danilo e soprattutto Mario, che anche in quest’anno, in cui non ci siamo potuti frequentare giornalmente in palestra, non ha mancato di fare sentire la sua vicinanza come del resto Danilo, che per me non è solo un allenatore ma un maestro di vita. Per quanto riguarda le ragazze del gruppo, per me sono delle compagne di viaggio e, da capitano degli ultimi due anni, posso dirgli che so bene quanto valgono, quanto valiamo tutti insieme, ma soprattutto che grazie al lavoro di squadra che abbiamo sempre fatto, l’assenza di una non può compromettere questo lavoro di squadra, la grinta e la forza di volontà di ognuna di noi e quindi auguro loro di fare un bellissimo campionato, di migliorare tanto e di continuare a crescere insieme con Danilo e con Mario. Io sarò sempre lì con il cuore e farò sentire la mia presenza e la mia vicinanza. Un grosso in bocca al lupo per il Messina Volley in quest’anno”.