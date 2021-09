Messina: visita di cortesia a Palazzo Zanca del nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri Marco Carletti

14 Settembre 2021 18:49

Il Sindaco Cateno De Luca ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo Zanca in visita di cortesia, il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Messina Colonnello Marco Carletti, accompagnato dal Comandante del Reparto Operativo colonnello Mauro Izzo e dai Comandanti, della Compagnia Carabinieri Messina Centro il Capitano Marcello Savastano e il luogotenente Gaetano Ilacqua della stazione Carabinieri Arcivescovado. Nel corso del cordiale incontro, presente l’Assessore con delega alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana Dafne Musolino, il Sindaco De Luca ha sottolineato al neo Comandante che ad oggi questa Amministrazione grazie ad una strategia posta in essere sin dal suo insediamento ha compiuto significativi passi in avanti al fine di ripristinare un minimo di autorevolezza nei confronti del territorio nell’ambito di un servizio interforze per garantire la sicurezza della comunità cittadina. Il Sindaco nell’auspicare poi di rafforzare una sempre più proficua attività interistituzionale e di operare nell’ottica di uno spirito di collaborazione “aspetti indispensabili – ha concluso – per garantire alla città una presenza continua affinché si richiami tutta la collettività al rispetto della legalità e delle regole di vivibilità urbana”. Al termine della visita il Sindaco nell’augurare buon lavoro al Colonnello Carletti nella nuova sede di Messina, proveniente da Livorno ma ritornato in Sicilia, in quanto nel periodo 2005- 2009 ha comandato la Compagnia di Trapani, ha donato all’Alto ufficiale il volume “Viaggiatori a Messina. Diari, spunti e noterelle di visitatori della città del Peloro” di Felice Irrera.