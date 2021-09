10 Settembre 2021 18:09

Violento incidente stradale sulla Statale 113 all’altezza di Giammoro: una macchina con 2 anziani a bordo si ribalta

Uno scontro fra una Ypsilon 10 e una Smart, con la prima autovettura che finisce per capovolgersi sull’asfalto. Violento incidente accaduto quest’oggi sulla Statale 113 all’altezza di Giammoro (Messina). La Ypsilon 10, che viaggiava in direzione Palermo-Mesisna con a bordo due anziani, ha investito la Smart in sosta capovolgendosi sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e soccorsi. In seguito all’incidente si sono registrati code e rallentamenti.