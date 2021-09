Messina, vigile del fuoco trovato morto nella propria abitazione a Provinciale: indagini in corso

8 Settembre 2021 16:36

Un vigile del fuoco è stato trovato morto nella propria abitazione in via Vittorio Veneto a Provinciale, Messina: sconcerto e tristezza fra i colleghi. Indagini in corso per stabilire le cause del decesso

Vigili del fuoco di Messina sotto shock per una triste notizia arrivata nelle ultime ore. Mario Moretto, pompiere in servizio nella città peloritana nonchè coordinatore Usb vigili del fuoco, è stato trovato morto nella sua casa. Il cadavere dell’uomo era riverso nel bagno della propria abitazione situata in via Vittorio Veneto a Provinciale, presso il condominio 11/bis. La scoperta è stata effettuata dagli agenti della polizia. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro la salma, disponendone il trasferimento presso il Papardo: al momento non è esclusa alcuna ipotesi in merito alle possibili cause della morte dell’uomo.