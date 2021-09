Messina: si è insediato il nuovo Comitato Provinciale INPS

22 Settembre 2021 17:51

Si è insediato oggi il nuovo Comitato Provinciale INPS Messina che, unitamente alle rispettive Commissioni Speciali (Lavoratori dipendenti, Artigiani, Commercianti, Coltivatori), concorrerà alla governance della locale Sede INPS per il quadriennio 2021-2025

Si è insediato oggi il nuovo Comitato Provinciale INPS Messina che, unitamente alle rispettive Commissioni Speciali (Lavoratori dipendenti, Artigiani, Commercianti, Coltivatori), concorrerà alla governance della locale Sede INPS per il quadriennio 2021-2025. L’evento si è svolto in plenaria sulla terrazza della Direzione provinciale INPS. Eletto alla Presidenza del Comitato Bruno Zecchetto, Segretario FNP CISL, che subentra al Presidente uscente, Antonino MASSIMINO, Segretario FLAI CGIL. Il Direttore provinciale INPS, Marcello Mastrojeni, ha ringraziato gli organi uscenti che, nel quadriennio 2017-2021, hanno avuto un ruolo determinante nel far emergere i bisogni del nostro territorio e, conseguentemente, migliorare la tempestività e la qualità delle prestazioni INPS. Il Direttore ha concluso esprimendo al nuovo Presidente vive congratulazioni per l’importante incarico e formulando l’augurio di buon lavoro.