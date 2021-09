Messina: salvaguardia dei beni culturali con le nuove tecnologie, oggi presentazione a Palazzo Zanca

23 Settembre 2021 09:24

Salvaguardia dei beni culturali con le nuove tecnologie a Messina: oggi alle ore 11 conferenza stampa a Palazzo Zanca

Oggi, giovedì 23, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Ovale a Palazzo Zanca, alla presenza del Vicesindaco Carlotta Previti e degli Assessori al Turismo Enzo Caruso e ai Beni Culturali Salvatore Mondello, sarà illustrata la proposta, che ambisce all’utilizzo dei fondi previsti per l’innovazione tecnologica nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la salvaguardia dei beni culturali. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la Presidente del Laboratorio 4ward360 Sabrina Zuccalà, pluripremiata come Eccellenza Italiana ed Internazionale nel campo delle Nanotecnologie e innovazioni tecnologiche, e Antonio Sabbatella, Presidente dell’Istituto studi europei Alcide De Gasperi e già coordinatore dell’Ufficio Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio. L’evento è organizzato da 4ward360, laboratorio di ricerca internazionale di nanomateriali impegnato nella salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e sociale di Messina attraverso le nuove tecnologie, utilizzando l’elettrofisica per abbattere l’umidità di risalita negli edifici e la nanotecnologia per preservare le superfici.