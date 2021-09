Messina, ritrovato il cadavere di un anziano sulla spiaggia di Pace: i passanti danno l’allarme

6 Settembre 2021 16:44

Ritrovato il cadavere di un anziano sulla spiaggia di Pace a Messina: a dare l’allarme alcuni passanti, il corpo è sprovvisto di documenti e non si conosce l’identità della persona

Nella serata di ieri, alcune persone che si trovavano a transitare vicino la spiaggia di Pace (Messina) hanno notato qualcosa di strano dando subito l’allarme. Si trattava del cadavere di un anziano, del quale si sta cercando di scoprire l’identità in quanto l’uomo non aveva con sè i documenti e nessuno ne ha denunciato la scomparsa. I carabinieri stanno lavorando per dare un nome al defunto, la Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. Secondo i primi accertamenti, probabilmente l’anziano sarebbe stato stroncato da un malore in quanto non presentava evidenti segni di violenza.