Messina: rilascio contrassegno di parcheggio per disabili [INFO e DETTAGLI]

29 Settembre 2021 12:58

Messina: rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. La delega non é prevista se il soggetto disabile é minore, interdetto o impossibilitato

Il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici rende noto che l’ufficio “Amministrativo Contenzioso – Affari Generali – Viabilità”, competente al rilascio del contrassegno per invalidi, acquisita tutta la documentazione sanitaria prevista dalla normativa in materia, ricorra all’istituto della delega per il ritiro del predetto documento, utilizzando il modello di istanza contenente la dichiarazione di impossibilità a ritirare personalmente il contrassegno, il riferimento del documento richiesto, i dati del delegante, l’indicazione del nominativo del delegato e la copia del documento d’identità di entrambi. La delega non é prevista se il soggetto disabile é minore, interdetto o impossibilitato.