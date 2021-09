Messina: realizzazione rotatoria via S. Cecilia, limitazioni viarie sino al 31 ottobre nei tratti interessati dai lavori

3 Settembre 2021 13:14

Messina: per consentire gli interventi relativi alla realizzazione della rotatoria prevista in via S. Cecilia, nell’ambito dei “lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco”, sono state disposte limitazioni viarie

Per consentire gli interventi relativi alla realizzazione della rotatoria prevista in via S. Cecilia, nell’ambito dei “lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco”, sono state disposte limitazioni viarie. Sino al 31 ottobre, nel tratto compreso tra via Industriale e l’ingresso dell’area RFI insistente sul lato nord della strada, saranno vietati la sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati e nella parte centrale di via S. Cecilia, ed il transito veicolare, garantendo, in sicurezza, l’ingresso carrabile alle esistenti proprietà private laterali i cui accessi insistono nel tratto di strada ed il transito pedonale sui marciapiedi o mediante realizzazione di percorsi pedonali protetti; la sosta sarà inoltre interdetta nella parte centrale di via S. Cecilia, per un tratto di 15 metri a valle l’ingresso dell’area RFI insistente sul lato nord, al fine di realizzare un’arca per l’inversione di marcia per i veicoli provenienti da via Don Blasco, provvedendo alla delimitazione dell’area con idonee barriere e con la realizzazione di segnaletica stradale; sarà collocata la segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito veicolare e di indicazione dei percorsi alternativi in corrispondenza dell’intersezione via Don Blasco/via S. Cecilia e di via La Farina/via S. Cecilia, e si provvederà a dare congruo preavviso (minimo 48 ore) di chiusura della strada ai residenti ed a tutte le attività i cui accessi insistono nel tratto di via S. Cecilia, compreso tra le vie Don Blasco e Industriale.