17 Settembre 2021 15:40

Messina: protesta dei sindaci della zona tirrenico-nebroidea, domani mattina flash mob sulla strada statale 113, in località Ponte Naso

Si sono dati appuntamento domani mattina alle ore 10.00 (sabato 18 settembre), in un luogo simbolo: Ponte Naso sulla strada statale 113 (unica via di collegamento tra Messina e Palermo), crocevia tra il mar Tirreno e i monti Nebrodi. I sindaci della zona tirrenica della provincia di Messina, chiamati a raccolta da Gaetano Nanì primo cittadino di Naso, intendo così lanciare un messaggio forte al governo centrale, a quello regionale, al sindaco della città metropolitana ed alle deputazioni europea, nazionale e regionale: questa parte di Sicilia collocata davanti alle Isole Eolie, ovvero in una delle mete turistiche più ambite d’Italia, è stata esclusa dal PNNR, dal Piano Complementare e dal Piano Commerciale RFI. Le criticità ad oggi irrisolte, a cui i sindaci fanno riferimento sono molteplici: la distanza dagli aeroporti, la precarietà viaria, con strade piene di sconnessioni e buche, il tracciato ferroviario ancora a binario unico, la mancanza di scuole ad indirizzo turistico e florovivaistico. Al flash mob di domani, hanno confermato la presenza oltre 20 sindaci.