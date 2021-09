Messina: prorogate le limitazioni in strade interessate da interventi di ripristino della pavimentazione

27 Settembre 2021 12:31

Messina: prorogate da domani al 15 ottobre le limitazioni viarie in strade interessate da interventi di ripristino della pavimentazione stradale

Dopo i lavori di scavo per la posa di infrastrutture per la realizzazione di rete in fibra ottica, sono stati prorogati da domani, martedì 28, a venerdì 15 ottobre, i provvedimenti viabili relativi ai lavori di ripristino del manto stradale nelle vie S. Marta, Camaro, Martinez, Spoleto, Gubbio, Belluno, A. Ferramolino, Sicuro, Salita Petrazza, Salita Montesanto, Oglio, Carrubbara, Simeto, Astico, Montepiselli e Salita Monteneroda, e sui viali Italia ed Europa. Per consentirne l’esecuzione da domani, martedì 28, a venerdì 15 ottobre, per singoli tratti di intervento giornaliero programmato, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta; istituiti inoltre il restringimento della carreggiata stradale; il senso unico alternato di circolazione con regolamentazione per mezzo di idonea segnaletica stradale, con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette e/o con impianti semaforici mobili, in tutte le strade, a doppio senso di circolazione, in cui, a causa dei lavori, la limitata larghezza residua della carreggiata stradale non consente lo svolgimento del regolare transito veicolare contemporaneamente nei due sensi di marcia; il divieto di transito veicolare per semicarreggiata in tutti i tratti in cui è necessario effettuare i lavori di ripristino in attraversamento della carreggiata, consentendo il transito veicolare, in sicurezza, nella semicarreggiata o nella parte di carreggiata di volta in volta non impegnata dagli interventi; ed il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale esistente, manomessa e/o modificata dai lavori, con particolare riguardo verso gli stalli disabili e le strisce blu dei parcheggi a pagamento. Sarà garantito il transito pedonale, con particolare riguardo a quello delle persone disabili, che dovrà svolgersi in sicurezza, realizzando idonea segnaletica stradale di indirizzamento per i pedoni.