Messina: positivo al Covid-19 da giorni continua a lavorare presso il panificio di cui era dipendente, denunciato

11 Settembre 2021 14:11

Messina: positivo al Covid-19 da giorni e senza dispositivi di sicurezza ha continuato a lavorare presso il panificio di cui era dipendente, denunciato

Positivo al Covid 19 da giorni e senza dispositivi di sicurezza ha continuato a lavorare presso il panificio di cui era dipendente. È quanto evidenziato ieri dai poliziotti delle Volanti durante un controllo presso l’esercizio commerciale sito in un piccolo centro dell’hinterland messinese. L’uomo è stato sanzionato per la grave violazione della normativa anti Covid 19 e denunciato all’Autorità Giudiziaria per mancata osservanza di norme atte ad impedire la diffusione di malattie infettive. I poliziotti hanno quindi proceduto alla chiusura immediata dell’esercizio commerciale ed imposto ai titolari l’isolamento fiduciario domiciliare.