Messina, Picciolo: “il dato è tratto. adesso un progetto serio per la nostra città”

16 Settembre 2021 09:55

Messina, Picciolo: “per costruire una alternativa credibile e seria bisogna partire da subito”

“Ieri giornata importante a Palermo. Abbiamo appreso ed apprezzato che il nostro Sindaco si candida a governare la Regione con un suo programma! Sembrerebbe davvero deciso al punto da fare una conferenza stampa in sede istituzionale. Scelte coraggiose e con tanto di programmi”, è quanto afferma il segretario regionale di Sicilia Futura, Beppe Picciolo. “Ho sempre pensato, onestamente, che si trattasse dell’ennesima “boutade”, – ha sottolineato –

oggi mi debbo ricredere e, dunque, iniziare da adesso a lavorare con tanti amici ad un progetto che ci veda protagonisti alle Elezioni Comunali di Maggio 2022 per la nostra Messina. Per costruire una alternativa credibile e seria bisogna partire da subito. Il progetto deve essere prima condiviso con la Città – ha evidenziato Picciolo – nella sua interezza, senza più divisioni e polemiche. Messina ha bisogno di una guida autorevole e seria. È giunto il momento di guardare oltre questi ultimi anni di scontro continuo e pensare ad un modello di sviluppo alternativo! Non c’è più tempo da perdere! Il dado è tratto.”