Messina, paura a Camaro Sottomontagna: incendio all’interno di una baracca

23 Settembre 2021 18:10

Le fiamme hanno minacciato le case limitrofe nel villaggio ed è stato anche richiesto l’intervento di un’ambulanza per sintomi di intossicazione da parte di un cittadino

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Camaro Sottomontagna, a pochi passi dal Viale Europa, dopo essersi sviluppato all’interno di una baracca. Le fiamme hanno minacciato le case limitrofe nel villaggio ed è stato anche richiesto l’intervento di un’ambulanza per sintomi di intossicazione da parte di un cittadino. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati per domare le fiamme, che hanno rischiato di danneggiare i cavi della pubblica illuminazione.

A denunciare l’accaduto, ancora in corso, sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alessandro Cacciotto e Libero Gioveni, che hanno più volte denunciato le problematiche legate alla zona: “la situazione è davvero al collasso. Da mesi denunciamo pubblicamente il gravissimo problema di Camaro Sottomontagna dove si susseguono, all’interno di baracche libere ma piene di spazzatura. Bisogna bonificare l’area, assegnare urgentemente gli alloggi a chi ne ha diritto e radere al suolo tutta la baraccopoli”. Sui social è intervenuto con un messaggio anche il Sindaco Cateno De Luca, che scrive: “incendiare le baracche per quale motivo?”. Le cause sono ancora in corso di accertamento, si teme l’atto doloso.