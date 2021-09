17 Settembre 2021 09:19

Messina: nella seduta ordinaria di ieri è caduto il numero legale sulla votazione della predetta delibera

Oggi, venerdì 17 settembre, alle ore 15, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta d’urgenza per trattare la proposta di ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 403 del 20/07/2021 avente ad oggetto “Variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL”. Nella seduta ordinaria di ieri è caduto il numero legale sulla votazione della predetta delibera.