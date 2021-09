16 Settembre 2021 09:46

Messina: oggi, giovedì, alle ore 13, il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Oggi, giovedì 16, alle ore 13, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 403 del 20/07/2021 avente ad oggetto “variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL”. Nella seduta di ieri l’Aula ha accolto il riconoscimento di due debiti fuori bilancio.