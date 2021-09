Messina: oggi la presentazione della campagna di prevenzione HIV/AIDS a bordo di un bus ATM

8 Settembre 2021 09:20

Messina, “la Sicurezza è un salvagente”: oggi alle ore 10.30 conferenza stampa di presentazione della campagna di prevenzione HIV/AIDS a bordo di un bus ATM

Oggi, mercoledì 8, nel corso di una conferenza stampa “itinerante” a bordo di un bus ATM, con partenza alle ore 10.30 da Piazza Unione Europea ed arrivo al parcheggio Cavallotti, e ritorno in piazza, l’Assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e il Presidente di ATM Giuseppe Campagna illustreranno “La Sicurezza è un salvagente – anche se non sai nuotare benissimo”, campagna di sensibilizzazione alla prevenzione di HIV/AIDS e infezioni sessualmente trasmissibili. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il Responsabile dell’Ambulatorio di Prevenzione, Diagnosi e Cura della Malattia da HIV/AIDS presso l’U.O.C. Malattie Infettive del Policlinico dott. Giovanni Pellicanò; il dott. Antonio Albanese del Dipartimento malattie infettive dell’Ospedale Papardo; e il presidente dell’Arcigay Messina Makwan Rosario Duca. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ATM SpA e con le Unità Malattie Infettive delle Aziende Ospedaliere, Universitaria “G. Martino” Policlinico e Papardo di Messina, è finalizzata a sensibilizzare la collettività sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. “La Sicurezza è un salvagente” rappresenta la continuità di “Viaggia Sicuro”, la campagna lanciata ad agosto 2019, interrottasi causa pandemia, rivolta soprattutto ai giovani tra i quali si registra l’incidenza maggiore di infezione da HIV. Pertanto, attraverso un’attività di comunicazione mirata caratterizzata da una pubblicità dinamica, saranno esposte locandine sui bus ATM, con l’obiettivo di informare i giovani in maniera immediata e diretta sulla campagna, anche attraverso l’indicazione di recapiti telefonici ai quali rivolgersi per ricevere informazioni e supporto per eventuali infezioni contratte o altre problematiche del genere.