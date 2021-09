Messina, macchina travolge una 13enne appena scesa dallo scuolabus a Savoca

29 Settembre 2021 11:05

Tredicenne investita da una macchina dopo essere scesa da una scuolabus a Savoca, provincia di Messina

Tanta paura nel pomeriggio di ieri a Savoca, provincia di Messina, per fortuna nient’altro di più. Se l’è cavata con delle ferite non gravi e con tanta paura la ragazzina di 13 anni investita da una macchina appena scesa dallo scuolabus. Il pulmino si era fermato sul margine destro della Provinciale 17bis, a pochi metri dal plesso scolastico frequentato dalla ragazzina che, dopo essere scesa, è passata davanti al mezzo per attraversare la strada e incamminarsi verso la propria abitazione. A quel punto è stata travolta da una macchina, una Honda FR-V guidata da un uomo, che ha superato il pulmino invadendo la corsia opposta con l’intenzione di proseguire la marcia, non rendendosi conto della presenza della 13enne urtata con la parte anteriore destra del mezzo e sbalzata sull’asfalto. Come detto, fortunatamente nulla di grave, l’epilogo sarebbe potuto essere decisamente peggiore.