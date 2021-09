Messina: lunedì nuova seduta di Consiglio comunale

1 Settembre 2021 12:28

Messina: lunedì, alle ore 18, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Lunedì 6 settembre, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) modifica dello Statuto dell’Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della città di Messina denominata A.ris.Mè. – Introduzione della figura del direttore generale in adeguamento all’art. 114 del TUEL; 2) regolamento di regolarità tributaria; 3) regolamento riscossione coattiva entrate comunali. Nella seduta straordinaria di ieri l’Aula ha approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio.