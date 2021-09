12 Settembre 2021 14:46

Grave incidente a Messina, un Suv centra una donna anziana all’incrocio fra via Tommaso Cannizzaro e viale Italia: la signora è ricoverata in prognosi riservata

Grave incidente avvenuto nella mattina a Messina, intorno alle 10:40. All’incroio fra via Tommaso Cannizzaro e viale Italia, un Suv ha centrato una donna anziana che in quel momento stava attraversando la strada. La signora, 85 anni, ha riportato serie ferite ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte, nel quale è attualmente ricoverata in prognosi riservata.